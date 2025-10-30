Трамп зустрінеться з Орбаном у Вашингтоні: названо нову дату

Зазначимо, видання Bloomberg писало, що Орбан та Трамп можуть провести зустріч "наприкінці наступного тижня" - у якості дати було названо 8 листопада. Але виявилося, що зустріч відбудеться трохи раніше.

Припускалося, що головним предметом обговорень може стати припинення купівлі російської нафти Будапештом. Євросоюз та США намагаються змусити Угорщину припинити купувати російські енергоресурси. Угорський проросійський уряд у відповідь заявляє, що країна, мовляв, не може повністю відмовитися від російської нафти.

При цьому посол США в НАТО Метью Вітакер розкритикував угорську позицію. Він заявив, що у Вашингтоні очікують, що Будапешт почне поступово відмовлятися від російської нафти та газу. Для цього США, зокрема, планують працювати з Хорватією, яка може забезпечити альтернативні постачання в Угорщину.