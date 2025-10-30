Трамп встретится с Орбаном в Вашингтоне: названа новая дата

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 ноября - на день раньше, чем сообщали СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Index.
Руководитель аппарата Орбана Гергей Гуляш подтвердил дату встречи и заявил, что между Будапештом и Вашингтоном уже длительное время ведутся переговоры по ряду вопросов. Орбан хочет во время визита достичь "договоренностей" о сотрудничестве в ряде сфер - энергетической, военной, экономической и финансовой.
"Встреча даст возможность двум лидерам обменяться мнениями о возможных путях достижения мира и обсудить план действий, который приведет к американо-российской встрече и, как следствие, прекращению российско-украинской войны", - заявил Гуляш.
Отметим, издание Bloomberg писало, что Орбан и Трамп могут провести встречу "в конце следующей недели" - в качестве даты было названо 8 ноября. Но оказалось, что встреча состоится немного раньше.
Предполагалось, что главным предметом обсуждений может стать прекращение покупки российской нефти Будапештом. Евросоюз и США пытаются заставить Венгрию прекратить покупать российские энергоресурсы. Венгерское пророссийское правительство в ответ заявляет, что страна, мол, не может полностью отказаться от российской нефти.
При этом посол США в НАТО Мэтью Уитакер раскритиковал венгерскую позицию. Он заявил, что в Вашингтоне ожидают, что Будапешт начнет постепенно отказываться от российской нефти и газа. Для этого США, в частности, планируют работать с Хорватией, которая может обеспечить альтернативные поставки в Венгрию.