Трамп встретится с Орбаном в Вашингтоне: названа новая дата

Отметим, издание Bloomberg писало, что Орбан и Трамп могут провести встречу "в конце следующей недели" - в качестве даты было названо 8 ноября. Но оказалось, что встреча состоится немного раньше.

Предполагалось, что главным предметом обсуждений может стать прекращение покупки российской нефти Будапештом. Евросоюз и США пытаются заставить Венгрию прекратить покупать российские энергоресурсы. Венгерское пророссийское правительство в ответ заявляет, что страна, мол, не может полностью отказаться от российской нефти.

При этом посол США в НАТО Мэтью Уитакер раскритиковал венгерскую позицию. Он заявил, что в Вашингтоне ожидают, что Будапешт начнет постепенно отказываться от российской нефти и газа. Для этого США, в частности, планируют работать с Хорватией, которая может обеспечить альтернативные поставки в Венгрию.