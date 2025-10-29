Коли Трамп зустрінеться з Орбаном: Bloomberg дізналося дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами співрозмовника Bloomberg, місце зустрічі президента США і прем'єра Угорщини поки що не визначено.

Орбан захотів до Вашингтона

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наступного тижня він відвідає Вашингтон, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Орбан запланував поїздку до США після того, як Трамп посилив санкції проти російської нафти. Ціллю нових санкцій стали компанії "Роснефть" і "Лукойл".

Угорські чиновники неодноразово заявляли, що країна не може повністю відмовитися від російської нафти, оскільки альтернативні поставки або дорогі, або їх буде недостатньо.

При цьому нещодавно посол США при НАТО Метью Вітакер наголосив, що Угорщина не розробила жодних планів, щоб скоротити залежність від російської нафти, на відміну від країн-сусідів.

За його словами, у Вашингтоні очікують, що Будапешт почне поступово відмовлятися від російської нафти і газу. Для цього США, зокрема, планують працювати з Хорватією, яка може забезпечити альтернативні поставки в Угорщину.

Також Вітакер наголосив, що США хочуть, щоб від російських енергоресурсів відмовилися Словаччина і Туреччина.