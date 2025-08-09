Трамп зустрінеться з новим президентом Польщі у Вашингтоні: названа дата

Президент США Дональд Трамп запросив нового президента Польщі Кароля Навроцького до Вашингтона на початку вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"В офіційному вітальному листі, доставленому в день інавгурації, президент США Дональд Трамп запросив президента Польщі Кароля Навроцького до Білого дому на офіційну робочу зустріч 3 вересня 2025 року", – зазначив керівник кабінету польського президента Павел Шефернакер.
Навроцький, який на цьому тижні склав присягу президента Польщі, неодноразово наголошував на важливості добрих польсько-американських відносин.
Зазначимо, що це буде вже не перший візит Навроцького до США за останній час. Він на початку травня відвідував Вашингтон, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо під час відвідання урочистості з нагоди Національного дня молитви у США.
Після зустрічі Навроцький зазначив, що під час перебування при владі уряду Дональда Туска відносини Польщі із США нібито погіршилися.
Трамп також 3 червня привітав новообраного президента Польщі Кароля Навроцького з перемогою та назвав його своїм союзником.
Нагадаємо, 2 червня у Польщі пройшов другий тур президентських виборів. Після підрахунку 100 відсотків голосів переможцем виборів став кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький. За даними Державної виборчої комісії, він набрав 50,89% підтримки виборців, або 10 606 628 голосів.
Його суперник у другому турі, представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, набрав 49,11% або ж 10 237 177 голосів. У виборчій комісії повідомили, що різниця між кандидатами становила менше двох відсотків, або ж близько 370 тисяч голосів.
6 серпня Кароль Навроцький склав присягу. Він офіційно став президентом Польщі, замінивши на посту Анджея Дуду.
