Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном уже завтра: що відомо про переговори

Фото: американський президент Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що вже завтра проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами представника Білого дому, зустріч між Трампом і Сі запланована на середину ранку четверга. Анонімний чиновник пояснює, що точна година досі залишається невизначеною.

Сам Трамп підтвердив, що завтра зустрінеться з президентом Китаю.

"Я з нетерпінням на це чекаю. Ми багато спілкувалися за останній місяць, і я думаю, що ми матимемо щось, що виявиться дуже, дуже задовільним як для Китаю, так і для нас. Я вважаю, що зустріч буде дуже гарною. Чекаю на неї завтра вранці, після чого повертаюся до Сполучених Штатів", - пояснив він.

 

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна

Зауважимо, що Трамп і Сі Цзіньпін розмовляли щонайменше тричі цього року, востаннє у вересні, коли два лідери, серед іншого, уклали угоду щодо діяльності TikTok у США.

А от востаннє зустрічалися особисто лідери двох найбільших економік світу ще у 2019 році, під час першого терміну Трампа на посаді президента Білого дому.

Варто зазначити, що минулого тижня прессекретар президента США Керолайн Лівітт під час прес-конференції заявила, що президент Трамп планує зустрітись на цьому саміті зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Після чого Китай офіційно підтвердив, що президент Сі Цзіньпін відвідає Південну Корею саме в той час, коли там також буде присутній президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що президент США перед зустріччю з лідером КНР Сі Цзіньпінем навіть заявив про готовність знизити мита на імпорт товарів з Китаю. Однак в Трампа є одна умова.

