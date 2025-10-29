Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном уже завтра: що відомо про переговори

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна

Зауважимо, що Трамп і Сі Цзіньпін розмовляли щонайменше тричі цього року, востаннє у вересні, коли два лідери, серед іншого, уклали угоду щодо діяльності TikTok у США.

А от востаннє зустрічалися особисто лідери двох найбільших економік світу ще у 2019 році, під час першого терміну Трампа на посаді президента Білого дому.

Варто зазначити, що минулого тижня прессекретар президента США Керолайн Лівітт під час прес-конференції заявила, що президент Трамп планує зустрітись на цьому саміті зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Після чого Китай офіційно підтвердив, що президент Сі Цзіньпін відвідає Південну Корею саме в той час, коли там також буде присутній президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що президент США перед зустріччю з лідером КНР Сі Цзіньпінем навіть заявив про готовність знизити мита на імпорт товарів з Китаю. Однак в Трампа є одна умова.