RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп встретится с Си Цзиньпином уже завтра: что известно о переговорах

Фото: американский президент Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что уже завтра проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам представителя Белого дома, встреча между Трампом и Си запланирована на середину утра четверга. Анонимный чиновник объясняет, что точное время до сих пор остается неопределенным.

Сам Трамп подтвердил, что завтра встретится с президентом Китая.

"Я с нетерпением этого жду. Мы много общались за последний месяц, и я думаю, что мы будем иметь что-то, что окажется очень, очень удовлетворительным как для Китая, так и для нас. Я считаю, что встреча будет очень хорошей. Жду ее завтра утром, после чего возвращаюсь в Соединенные Штаты", - пояснил он.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

Заметим, что Трамп и Си Цзиньпин разговаривали по меньшей мере трижды в этом году, последний раз в сентябре, когда два лидера, среди прочего, заключили соглашение о деятельности TikTok в США.

А вот последний раз встречались лично лидеры двух крупнейших экономик мира еще в 2019 году, во время первого срока Трампа на посту президента Белого дома.

Стоит отметить, что на прошлой неделе пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт во время пресс-конференции заявила, что президент Трамп планирует встретиться на этом саммите со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

После чего Китай официально подтвердил, что президент Си Цзиньпин посетит Южную Корею именно в то время, когда там также будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

Напомним, что ранее сегодня стало известно, что президент США перед встречей с лидером КНР Си Цзиньпином даже заявил о готовности снизить пошлины на импорт товаров из Китая. Однако у Трампа есть одно условие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд ТрампСи Цзиньпинь