Трамп на зустрічі з Путіним використає всі можливості заради миру в Україні, - Білий дім

Лівітт стверджує, що "завдяки рішучості Трампа", Україна і Росія вступили в дипломатичні переговори. Сторони обмінялися військовополоненими та обговорили інші гуманітарні питання.

Також, як нагадала прессекретарка, американський лідер провів численні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і кілька разів зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

"Російський президент сам запросив цю зустріч із президентом, і президент має намір використовувати всі можливі варіанти, щоб спробувати мирно завершити війну", - підкреслила Лівітт.

Вона розповіла, що Трамп вилетить на Аляску завтра, 15 серпня, вранці. Після особистої зустрічі з Путіним заплановано двосторонній обід із делегаціями двох країн, а потім пресконференцію.

"Що буде далі - залежить від президента Трампа, і саме тому він їде. У нього приголомшлива інтуїція, і він хоче сісти за стіл переговорів, поглянути російському президенту в очі та зрозуміти, який прогрес можна досягти, щоб просунути процес уперед, закінчити цю жорстоку війну та відновити мир", - наголосила прессекретарка.