Война в Украине

Трамп на встрече с Путиным использует все возможности ради мира в Украине, - Белый дом

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным хочет задействовать все рычаги для того, чтобы установить мир в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.

Ливитт утверждает, что "благодаря решимости Трампа", Украина и Россия вступили в дипломатические переговоры. Стороны обменялись военнопленными и обсудили другие гуманитарные вопросы. 

Также, как напомнила пресс-секретарь, американский лидер провел многочисленные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и несколько раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

"Российский президент сам запросил эту встречу с президентом, и президент намерен использовать все возможные варианты, чтобы попытаться мирно завершить войну", - подчеркнула Ливитт. 

Она рассказала, что Трамп вылетит на Аляску завтра, 15 августа, утром. После личной встречи с Путиным запланирован двусторонний обед с делегациями двух стран, а затем пресс-конференция. 

"Что будет дальше - зависит от президента Трампа, и именно поэтому он едет. У него потрясающая интуиция, и он хочет сесть за стол переговоров, взглянуть российскому президенту в глаза и понять, какой прогресс можно достичь, чтобы продвинуть процесс вперед, закончить эту жестокую войну и восстановить мир", - подчеркнула пресс-секретарь. 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе анонсировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отмечала Ливитт, такая встреча пройдет в городе Анкоридж на Аляске.

Вчера, 13 августа, состоялся разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В ходе такого разговора американский лидер заявил, что он хочет добиться прекращения огня между РФ и Украиной на встрече с Путиным.

Но чуть позже сам Трамп признал, что ему скорее всего не удастся убедить Путина прекратить убийства украинцев.

