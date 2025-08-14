Трамп на встрече с Путиным использует все возможности ради мира в Украине, - Белый дом

Ливитт утверждает, что "благодаря решимости Трампа", Украина и Россия вступили в дипломатические переговоры. Стороны обменялись военнопленными и обсудили другие гуманитарные вопросы.

Также, как напомнила пресс-секретарь, американский лидер провел многочисленные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и несколько раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Российский президент сам запросил эту встречу с президентом, и президент намерен использовать все возможные варианты, чтобы попытаться мирно завершить войну", - подчеркнула Ливитт.

Она рассказала, что Трамп вылетит на Аляску завтра, 15 августа, утром. После личной встречи с Путиным запланирован двусторонний обед с делегациями двух стран, а затем пресс-конференция.

"Что будет дальше - зависит от президента Трампа, и именно поэтому он едет. У него потрясающая интуиция, и он хочет сесть за стол переговоров, взглянуть российскому президенту в глаза и понять, какой прогресс можно достичь, чтобы продвинуть процесс вперед, закончить эту жестокую войну и восстановить мир", - подчеркнула пресс-секретарь.