Трамп на зустрічі з прем'єркою Японії пожартував про Перл-Гарбор

22:49 19.03.2026 Чт
2 хв
Американського лідера спитали, чому він не попередив союзників про намір атакувати Іран
aimg Марія Науменко
Трамп на зустрічі з прем'єркою Японії пожартував про Перл-Гарбор фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп 19 березня під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі у Білому домі пожартував про Перл-Гарбор, відповідаючи на запитання журналіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі.

Читайте також: Шукає допомогу на сході? Трамп хоче долучити Японію до війни проти Ірану

На початку зустрічі переговори проходили у спокійній атмосфері: Трамп подякував Японії за підтримку і за те, що вона відгукнулося на його заклик щодо Близького Сходу.

"Вони дійсно беруть на себе відповідальність, - зазначив глава Білого дому. - Ми маємо величезну підтримку та відносини з Японією у всьому".

Однак згодом журналіст поставив Трампу різке запитання: "Чому ви не повідомили союзників США в Європі та Азії, зокрема Японію, про війну перед атакою на Іран? Ми, японські громадяни, цього просто не розуміємо", на що той відповів, що це "був сюрприз".

"Хто знає про сюрпризи краще, ніж Японія? Чому ви не розповіли мені про Перл-Гарбор?", - сказав Трамп посміхаючись.

Ця репліка привернула увагу західних медіа. Зокрема, Bloomberg зазначає, що вона викликала стриману реакцію японської делегації.

"Такаїчі не сприйняла це як жарт, натомість стиснула губи й кинула погляди на своїх радників, що сиділи поруч в Овальному кабінеті", - йдеться в матеріалі видання.

У виданні також підкреслили, що така відповідь не лише нагадала про напад Японії на США під час Другої світової війни, а й засвідчила підхід американського президента до інформування союзників про військові операції.

Інцидент став ще одним прикладом напружених моментів під час зустрічей Трампа з іноземними лідерами, коли він публічно реагує на чутливі питання у різкій або іронічній формі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон наразі не готовий завершувати військову операцію в Ірані, однак допускає її завершення у найближчій перспективі.

Водночас він розкритикував Іран за спроби блокування Ормузької протоки, назвавши такі дії "нечесними", та вкотре наголосив, що США, за його оцінкою, вже досягли перемоги у цій війні.

Трамп також неодноразово заявляв, що під час операції Сполучені Штати отримали "велику підтримку" від країн Близького Сходу, однак "практично не отримали" її від союзників по НАТО.

