UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Трамп про зустріч Зеленського і Путіна: побачимо, що з цього вийде

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін знаходяться в процесі організації двосторонньої зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

На думку Трампа, зустріч Зеленського та Трампа є необхідною після того, як він зустрівся з ними обома окремо.

"Вони знаходяться в процесі організації зустрічі, але ми повинні зупинити вбивства, їх занадто багато. Я врятував сотні тисяч, може, мільйони людей, це хороше відчуття", - додав Трамп.

Трамп каже, що його зусилля щодо досягнення миру в Україні "швидше інстинктивні, ніж продумані". Однак він заявив, що "трохи оптимістичний" щодо мирних зусиль, але каже: "Це складно".

Тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Путіна

Нагадаємо, 18 серпня Зеленський побував у Вашингтоні для переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Там же до обговорення долучилися європейські лідери.

Варто зауважити, що у п'ятницю, 15 серпня, Трамп зустрічався з Путіним на Алясці. Вона тривала близько 3 годин, після чого Путін майже відразу полетів назад до Росії.

Згодом Трамп заявив, що хоче провести тристоронню зустріч із лідерами України та Росії вже наступної п'ятниці, 22 серпня. При цьому Путін публічно не обіцяв провести таку зустріч.

Європейські дипломати розглядають кілька варіантів майданчика для потенційного саміту. Зеленський заявив про готовність долучитися до тристороннього формату в будь-якій конфігурації, якщо зустріч відбудеться. Росія ж традиційно почала висувати якісь умови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зустріч Трампа та ПутінаЗустріч Зеленського та Путіна