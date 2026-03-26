Трамп зупинив Нетаньяху перед здійсненням його плану щодо іранського населення, - Axios

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Під час їхньої розмови Трамп сказав Нетаньяху, що він виступає проти заохочення людей виходити на вулиці, де їх можуть вбити, повідомив американський чиновник, який проінформував про розмову.

"Чому, чорт забирай, ми повинні казати людям виходити на вулиці, якщо їх просто скосять", - заявив Трамп Нетаньяху під час їхньої розмови.

Видання зазначає, що дане обговорення виявило розбіжності між США та Ізраїлем щодо зміни режиму в Ірані. Хоча Нетаньяху серед основних цілей Ізраїлю називає повстання іранців, офіційні особи США кажуть, що Трамп розглядає зміну режиму як бонус, а не як головну мету.

Нетаньяху зробив свою пропозицію після того, як минулого вівторка внаслідок ізраїльських ударів загинули глава нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані і глава ополчення Басідж Голамреза Сулеймані з їхніми заступниками.

Анонімні ізраїльські чиновники заявили, що вбивство Сулеймані мало на меті дати змогу народному повстанню, оскільки він був відповідальним за придушення протестів.

За словами американського чиновника та ізраїльського джерела, Нетаньяху під час розмови сказав Трампу, що іранський режим перебуває в хаосі та створює можливості для подальшої дестабілізації.

Водночас Трамп висловив стурбованість тим, що публічний заклик до протестів призведе до масових жертв, зазначивши, що тисячі іранських протестувальників були вбиті ще до війни.