Іранські державні ЗМІ анонсували "сюрпризи" для США
Іран заявив про підготовку нових "сюрпризів" у війні проти США та Ізраїлю, які можуть бути реалізовані вже найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське державне агентство Tasnim News Agency.
За словами військового джерела, ці удари можуть принести "дуже значні результати".
"Іран запланував нові сюрпризи на найближчі дні триваючої війни, реалізація яких може дати дуже значні результати", - заявив співрозмовник агентства.
Джерело також стверджує, що Вашингтон нібито зіткнувся з проблемами у військовій сфері. На його переконання, американські "наступальні та оборонні військові боєприпаси перебувають у дуже поганому стані".
"Трамп не має надії на військову перемогу та відкриття Ормузької протоки військовими засобами", - наголосило джерело.
У Тегерані також заявили, що нові дії можуть зробити результат війни "очевиднішим, ніж будь-коли".
"На відміну від порожніх обіцянок Трампа, Іран підготував сюрпризи на найближчі дні, які зроблять результат війни очевиднішим, ніж будь-коли", - додав співрозмовник видання.
Він також порадив Трампу "звернути увагу на небо, фондові ринки та ціни на нафту", натякаючи на можливі подальші події.
Ці заяви Тегерана контрастують з оцінкою президента США Дональда Трампа, який вважає, що війна наближається до завершення.
За його словами, Іран "дуже хоче укласти угоду", і домовленості можуть бути досягнуті вже протягом п’яти днів або навіть раніше.
Також Трамп зазначав, що доручив призупинити американські удари по Ірану та утриматися від атак на енергетичну інфраструктуру на тлі, за його оцінкою, "плідних переговорів".