Трамп остановил Нетаньяху перед воплощением его плана насчет иранского населения, - Axios

00:19 26.03.2026 Чт
2 мин
Трамп сказал израильскому лидеру, что протесты в Иране "скосят" его население
aimg Маловичко Юлия
Трамп остановил Нетаньяху перед воплощением его плана насчет иранского населения, - Axios Фото: лидеры США и Израиля Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (из открытых источников)

Американский лидер Дональд Трамп отклонил предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по подстрекательству иранского населения на протесты против власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Читайте также: Иранские государственные СМИ анонсировали "сюрпризы" для США

Во время их разговора Трамп сказал Нетаньяху, что он выступает против поощрения людей выходить на улицы, где их могут убить, сообщил американский чиновник, который проинформировал о разговоре.

"Почему, черт возьми, мы должны говорить людям выходить на улицы, если их просто скосят", - заявил Трамп Нетаньяху во время их разговора.

Издание отмечает, что данное обсуждение выявило разногласия между США и Израилем по изменению режима в Иране. Хотя Нетаньяху среди основных целей Израиля называет восстание иранцев, официальные лица США говорят, что Трамп рассматривает смену режима как бонус, а не как главную цель.

Нетаньяху сделал свое предложение после того, как в прошлый вторник в результате израильских ударов погибли глава нацбезопасности Ирана Али Лариджани и глава ополчения Басидж Голамреза Сулеймани с их заместителями.

Анонимные израильские чиновники заявили, что убийство Сулеймани имело целью дать возможность народному восстанию, поскольку он был ответственным за подавление протестов.

По словам американского чиновника и израильского источника, Нетаньяху во время разговора сказал Трампу, что иранский режим находится в хаосе и создает возможности для дальнейшей дестабилизации.

Трамп же выразил обеспокоенность тем, что публичный призыв к протестам приведет к массовым жертвам, отметив, что тысячи иранских протестующих были убиты еще до войны.

Ситуация в Иране

Напомним, 24 марта Нетаньяху пообещал продолжить удары по Ирану несмотря на заявления Трампа касаемо быстрого урегулирования войны.

За день до этого Нетаньяху рассказал о разговоре с Трампом о возможной сделке с Ираном. Президент США якобы начал говорить о дальнейшем дипломатическом решении конфликта.

Как известно, американо-израильское наступление на Иран началось 28 февраля этого года. Однако Тегеран не сдался так быстро, как думали в Вашингтоне, поэтому Трамп в последнее время начал говорить о завершении противостояния.

Нетаньяху Иран Дональд Трамп
РФ готовит операцию против украинских систем водоснабжения, - Зеленский
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой