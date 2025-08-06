"Може, позитивні, а може - ні": Рубіо натякнув на новини після переговорів із Путіним

США можуть зробити певні анонси протягом дня після зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем.

У Рубіо запитали, чи можуть США запровадити санкції проти Росії після зустрічі Віткоффа з Путіним.

Держсекретар у відповідь розповів, що Віткофф уже повертається з Москви і в нього була розмова зі спецпредставником.

"Протягом дня у нас будуть ще деякі обговорення, і, сподіваюся, будуть зроблені деякі заяви, тож подивимося. Можливо, позитивні, а можливо, і ні", - додав Рубіо.