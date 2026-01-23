ua en ru
Головна » Новини » У світі

Трамп зробив заяву про життя українців без опалення

П'ятниця 23 січня 2026 12:20
Трамп зробив заяву про життя українців без опалення Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українці вимушені жити без опалення в 20-градусний мороз, вони роблять "дивовижні речі", щоб жити за таких умов.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив президент США Дональд Трамп під час брифінгу з журналістами.

За його словами, українцям нині надзвичайно складно: вони змушені виживати без опалення за температури до мінус 20 градусів. Він наголосив, що це дуже сильний холод, подекуди навіть суворіший, ніж у Канаді, і водночас люди залишаються без тепла.

"Я поцікавився, як їм це вдається. Він (президент України Володимир Зеленський ред.) пояснив мені це. Це доволі дивовижно, що вони роблять, щоб жити. Так жити не можна", - зазначив Трамп.

Президент США також повідомив, що останнім часом мав чимало позитивних зустрічей із Володимиром Зеленським, однак вони не дали конкретних результатів. Він також заявив, що і українська, і російська сторони нібито зацікавлені в досягненні домовленостей, проте уникнув відповіді на запитання щодо можливих поступок з боку РФ.

Удари РФ призвели до відключень світла та опалення

Російські війська за останні тижні нанесли серію масованих ударів по різним регіонам України, які призвели до аварійних відключень світла та опалення у кількох регіонах країни.

Так, у Києві станом на ранок 23 січня без теплопостачання залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. Більшість будинків без тепла знаходяться на лівому березі міста, в Печерському районі, частина – в Голосіївському й Соломʼянському районах.

При цьому міністр енергетики Денис Шмигаль раніше заявив, що вже найближчим часом Київ перейде від екстрених графіків відключення світла до жорстких, але прогнозованих.

