Трамп сделал заявление о жизни украинцев без отопления

Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга с журналистами.

По его словам, украинцам сейчас чрезвычайно сложно: они вынуждены выживать без отопления при температуре до минус 20 градусов. Он отметил, что это очень сильный холод, иногда даже более суровый, чем в Канаде, и в то же время люди остаются без тепла.

"Я поинтересовался, как им это удается. Он (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) объяснил мне это. Это довольно удивительно, что они делают, чтобы жить. Так жить нельзя", - отметил Трамп.

Президент США также сообщил, что в последнее время имел немало позитивных встреч с Владимиром Зеленским, однако они не дали конкретных результатов. Он также заявил, что и украинская, и российская стороны якобы заинтересованы в достижении договоренностей, однако ушел от ответа на вопрос о возможных уступках со стороны РФ.