Трамп зробив для виживання України більше, ніж усі президенти, - Венс

22:19 19.05.2026 Вт
2 хв
Віцепрезидент згадав про постачання Україні під час першого президентського терміну Трампа
aimg Іван Носальський
Трамп зробив для виживання України більше, ніж усі президенти, - Венс Фото: Джей Ді Венс, віце-президент США (Getty Images)
Віцепрезидент США Джей Ді Венс розхвалив американського лідера Дональда Трампа за його роль у "виживанні" України.

Як передає РБК-Україна, про це Венс заявив під час спілкування з журналістами.

Один із журналістів запитав у Венса, чому США вирішили "винагородити" російського диктатора Володимира Путіна тим, що вони відмовилися розгортати в Польщі близько 4 тисяч своїх солдатів.

"Відверто кажучи, не було президента, який зробив би більше для того, щоб Україна пережила вторгнення Росії, ніж Дональд Трамп", - сказав Венс.

Також він згадав заяву американського президента про те, що Барак Обама "дав українцям простирадла", а Трамп "дав українцям Javelin".

"Саме ці Javelin забезпечили те, що Україна досі зберігає свій територіальний суверенітет", - вважає віцепрезидент.

За його словами, зовнішня політика Трампа полягає не в тому, щоб винагороджувати Путіна або карати Польщу, а в тому, щоб просунути європейську "незалежність і суверенітет".

Допомога Україні від Трампа

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час другого свого президентського терміну відмовився надавати Україні негайну допомогу, як це робив Джо Байден.

Натомість НАТО і США організували механізм PURL, у рамках якого країни Північноатлантичного альянсу купують озброєння в американських виробників і потім передають його Україні.

Примітно, що сам Трамп уже через півтора року після перемоги на президентських виборах регулярно критикує Байдена за те, що той нібито "подарував" Україні допомогу на 300 млрд доларів. Такі заяви розходяться з офіційними даними про американську допомогу українським захисникам.

