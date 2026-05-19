Трамп зробив для виживання України більше, ніж усі президенти, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розхвалив американського лідера Дональда Трампа за його роль у "виживанні" України.

Як передає РБК-Україна , про це Венс заявив під час спілкування з журналістами.

Один із журналістів запитав у Венса, чому США вирішили "винагородити" російського диктатора Володимира Путіна тим, що вони відмовилися розгортати в Польщі близько 4 тисяч своїх солдатів.

"Відверто кажучи, не було президента, який зробив би більше для того, щоб Україна пережила вторгнення Росії, ніж Дональд Трамп", - сказав Венс.

Також він згадав заяву американського президента про те, що Барак Обама "дав українцям простирадла", а Трамп "дав українцям Javelin".

"Саме ці Javelin забезпечили те, що Україна досі зберігає свій територіальний суверенітет", - вважає віцепрезидент.

За його словами, зовнішня політика Трампа полягає не в тому, щоб винагороджувати Путіна або карати Польщу, а в тому, щоб просунути європейську "незалежність і суверенітет".

Допомога Україні від Трампа

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час другого свого президентського терміну відмовився надавати Україні негайну допомогу, як це робив Джо Байден.

Натомість НАТО і США організували механізм PURL, у рамках якого країни Північноатлантичного альянсу купують озброєння в американських виробників і потім передають його Україні.