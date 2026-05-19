Трамп сделал для выживания Украины больше, чем все президенты, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс расхвалил американского лидера Дональда Трампа за его роль в "выживании" Украины.

Как передает РБК-Украина , об этом Вэнс заявил во время общения с журналистами.

Один из журналистов спросил у Вэнса, почему США решили "вознаградить" российского диктатора Владимира Путина тем, что они отказались развертывать в Польше около 4 тысяч своих солдат.

"Откровенно говоря, не было президента, который сделал бы больше для того, чтобы Украина пережила вторжение России, чем Дональд Трамп", - сказал Вэнс.

Также он упомянул заявление американского президента о том, что Барак Обама "дал украинцам простыни", а Трамп "дал украинцам Javelin".

"Именно эти Javelin обеспечили то, что Украина до сих пор сохраняет свой территориальный суверенитет", - считает вице-президент.

По его словам, внешняя политика Трампа состоит не в том, чтобы вознаграждать Путина или наказывать Польшу, а в том, чтобы продвинуть европейскую "независимость и суверенитет".

Помощь Украине от Трампа

Напомним, что Дональд Трамп во время второго своего президентского срока отказался предоставлять Украине безвозмедную помощь, как это делал Джо Байден.

Вместо этого НАТО и США организовали механизм PURL, в рамках которого страны Североатлантического альянса покупают вооружение у американских производителей и затем передают его Украине.