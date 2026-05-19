Трамп сделал для выживания Украины больше, чем все президенты, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс расхвалил американского лидера Дональда Трампа за его роль в "выживании" Украины.
Как передает РБК-Украина, об этом Вэнс заявил во время общения с журналистами.
Один из журналистов спросил у Вэнса, почему США решили "вознаградить" российского диктатора Владимира Путина тем, что они отказались развертывать в Польше около 4 тысяч своих солдат.
"Откровенно говоря, не было президента, который сделал бы больше для того, чтобы Украина пережила вторжение России, чем Дональд Трамп", - сказал Вэнс.
Также он упомянул заявление американского президента о том, что Барак Обама "дал украинцам простыни", а Трамп "дал украинцам Javelin".
"Именно эти Javelin обеспечили то, что Украина до сих пор сохраняет свой территориальный суверенитет", - считает вице-президент.
По его словам, внешняя политика Трампа состоит не в том, чтобы вознаграждать Путина или наказывать Польшу, а в том, чтобы продвинуть европейскую "независимость и суверенитет".
Помощь Украине от Трампа
Напомним, что Дональд Трамп во время второго своего президентского срока отказался предоставлять Украине безвозмедную помощь, как это делал Джо Байден.
Вместо этого НАТО и США организовали механизм PURL, в рамках которого страны Североатлантического альянса покупают вооружение у американских производителей и затем передают его Украине.
Примечательно, что сам Трамп уже спустя полтора года после победы на президентских выборах регулярно критикует Байдена за то, что тот якобы "подарил" Украине помощь на 300 млрд долларов. Такие заявления расходятся с официальными данными об американской помощи украинским защитникам.