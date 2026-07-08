Трамп зробив важливу заяву щодо членства США в НАТО

Американський лідер сказав союзникам по НАТО, що хоче, щоб США залишилися в Альянсі.

Крім того, Трамп повідомив, що готовий продовжувати продавати зброю "незалежно від того, як її використовуватимуть".

Також повідомляється, що президент США не повторив свою критику на адресу Іспанії чи інших членів НАТО, а також не повертався до питання про Гренландію.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомляв, що Сполучені Штати більше не хочуть вести торгівлю з Іспанією, оскільки вона "жахливий партнер" у НАТО.