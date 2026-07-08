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Трамп сделал важное заявление о членстве США в НАТО

16:40 08.07.2026 Ср
1 мин
Американский президент высказался и о продаже Вашингтоном оружия
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США хотят и дальше оставаться в НАТО и готовы продолжать продажу своего оружия.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Американский лидер сказал союзникам по НАТО, что хочет, чтобы США остались в Альянсе.

Кроме того, Трамп сообщил, что готов продолжать продавать оружие "независимо от того, как его будут использовать".

Также сообщается, что президент США не повторил свою критику в адрес Испании или других членов НАТО, а также не возвращался к вопросу Гренландии.

Напомним, Дональд Трамп сообщал, что Соединенные Штаты больше не хотят торговать с Испанией, поскольку она "ужасный партнер" в НАТО.

Отметим, ранее американский президент подчеркивал, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО. Причиной заявления стало то, что Альянс не присоединился к операции Вашингтона против Ирана.

Кроме того, заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО спровоцировали редкий раскол в рядах Республиканской партии.

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп