Трамп сделал важное заявление о членстве США в НАТО

Американский лидер сказал союзникам по НАТО, что хочет, чтобы США остались в Альянсе.

Кроме того, Трамп сообщил, что готов продолжать продавать оружие "независимо от того, как его будут использовать".

Также сообщается, что президент США не повторил свою критику в адрес Испании или других членов НАТО, а также не возвращался к вопросу Гренландии.

Напомним, Дональд Трамп сообщал, что Соединенные Штаты больше не хотят торговать с Испанией, поскольку она "ужасный партнер" в НАТО.