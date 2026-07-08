Трамп наказав припинити всю торгівлю з Іспанією

Сполучені Штати Америки більше не хочуть вести торгівлю з Іспанією, адже вона "жахливий партнер у НАТО.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте перед початком засідання саміту НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Трамп назвав Іспанію "жахливим партнером у НАТО".

"Вони не беруть участі. Вони не платять. Я не хочу мати нічого спільного з Іспанією. Будь ласка, припиніть будь-яку торгівлю з Іспанією", - сказав президент США.

Він заявив, що Іспанія "заробляє так багато грошей з нами", але він "подбає про те, щоб вони заробляли набагато менше".

"Нам не обов’язково з ними торгувати. Я більше не хочу з ними торгувати. Прийміть це рішення негайно. Навіть не розмовляйте з ними. Це безнадійні погані люди", - додав Трамп.

Нові дані НАТО, опубліковані вчора, показують, що Іспанія є однією з кількох країн, які не досягли старої мети альянсу щодо інвестування 2% свого ВВП на оборону.

Іспанія також відмовила США у дозволі на використання спільно керованих військових баз на її території для нападу на Іран.

Реакція Іспанії

В адміністрації прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса швидко відреагували на коментарі Трампа, заявивши, що сприймають їх як "звичайну справу".

Там наголосили, що Іспанія має міцні "соціальні, культурні та економічні зв’язки" і не має наміру це змінювати.