Трамп сделал важное заявление о членстве США в НАТО
США хотят и дальше оставаться в НАТО и готовы продолжать продажу своего оружия.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Американский лидер сказал союзникам по НАТО, что хочет, чтобы США остались в Альянсе.
Кроме того, Трамп сообщил, что готов продолжать продавать оружие "независимо от того, как его будут использовать".
Также сообщается, что президент США не повторил свою критику в адрес Испании или других членов НАТО, а также не возвращался к вопросу Гренландии.
Напомним, Дональд Трамп сообщал, что Соединенные Штаты больше не хотят торговать с Испанией, поскольку она "ужасный партнер" в НАТО.
Отметим, ранее американский президент подчеркивал, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО. Причиной заявления стало то, что Альянс не присоединился к операции Вашингтона против Ирана.
Кроме того, заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО спровоцировали редкий раскол в рядах Республиканской партии.