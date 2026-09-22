Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине
Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на 81-й сессии Генассамблеи ООН сделал новое заявление о завершении войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
В частности, американский президент отметил, что конец войны в Украине произойдет "скорее, чем люди себе представляют".
По словам Трампа, США очень тесно сотрудничают с президентом Украины и российским диктатором.
"Мы решим этот вопрос. Думаю, это произойдет быстрее, чем люди себе представляют. С них уже достаточно", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня американский лидер по прибытии на Генассамблею ООН обратился к российскому диктатору. В частности, на вопрос журналиста о том, каким будет его обращение к Путину, Трамп ответил: "Остановите войну".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке планирует обсудить возможность введения энергетического и морского перемирия.
Кроме того, госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что встреча Трампа и Зеленского состоится вечером 22 сентября в Нью-Йорке. Среди прочего лидеры намерены обсудить условия возможного энергетического перемирия между Украиной и РФ.