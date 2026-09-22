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Трамп запропонує Зеленському погодитися на енергетичне перемир'я, - Рубіо

15:47 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Трамп запропонує Зеленському погодитися на енергетичне перемир'я, - Рубіо Фото: Державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
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Увечері 22 вересня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Нью-Йорку. Лідери обговорять, зокрема, умови енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо в ефірі Fox News.

Рубіо про енергетичне перемир'я

Рубіо підтримує припинення вогню між Росією та Україною в галузі енергетичної інфраструктури. Він повторив попередні заклики Трампа до обох країн припинити атаки на енергетичні об'єкти.

"Ми вважаємо, що це була б чудова ідея - припинення вогню в енергетичній інфраструктурі, за якого інфраструктура України не буде мішенню, а також постачання російської енергії не буде мішенню", - сказав Рубіо.

За словами Рубіо, Трамп на зустрічі із Зеленським на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй хоче обговорити припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України та РФ.


Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський вже прибув до Нью-Йорка і сьогодні на полях ГА ООН у нього очікується зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про обговорення із президентом США Дональдом Трампом ініціативи, спрямованої на забезпечення енергетичного перемир'я між Україною та РФ.

Крім того, Трамп неодноразово просив Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Такі удари, за його словами, підвищують світові ціни на дизельне паливо.

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