Трамп зробив нову заяву щодо призупинки постачання зброї Україні

Журналіст нагадав Трампу, що президент США не був впевнений у тому, хто саме наказав зупинити постачання зброї. Трамп у відповідь заявив, що він "не думав" над цим питанням.

"Ну, я не думав про це, бо зараз ми розглядаємо Україну та боєприпаси. Але я не думав, я не заглиблювався в це", - сказав він.

Президент США додав, що таке рішення не могло бути прийняте без його відома. Він би "дізнався першим".

"Я б знав, якби рішення було прийнято. Я б дізнався першим. І я буду першим, хто дізнається. Насправді найімовірніше, я б віддав наказ, але я ще цього не зробив", - заявив Трамп.