Трамп зробив нову заяву щодо призупинки постачання зброї Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що "не заглиблювався" у питання того, хто наказав зупинити постачання зброї Україні. При цьому він запевнив, що "знав би", якби таке рішення було прийнято.
Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами 9 липня.
Журналіст нагадав Трампу, що президент США не був впевнений у тому, хто саме наказав зупинити постачання зброї. Трамп у відповідь заявив, що він "не думав" над цим питанням.
"Ну, я не думав про це, бо зараз ми розглядаємо Україну та боєприпаси. Але я не думав, я не заглиблювався в це", - сказав він.
Президент США додав, що таке рішення не могло бути прийняте без його відома. Він би "дізнався першим".
"Я б знав, якби рішення було прийнято. Я б дізнався першим. І я буду першим, хто дізнається. Насправді найімовірніше, я б віддав наказ, але я ще цього не зробив", - заявив Трамп.
Нещодавно Трамп запевнив, що постачання зброї не припинялися, а США передадуть Україні оборонну зброю, оскільки російський диктатор Володимир Путін "вбиває занадто багато людей".
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Трамп починає розуміти, що Путін - брехун та не хоче миру в Україні. Тому Київ може побачити більше американської зброї та інтенсивніші постачання.
Тиждень тому, 1 липня, США призупинили постачання зброї Україні. Частину озброєння взагалі зупинили біля кордону, оскільки воно вже їхало з Жешува в Україну. У Білому домі підтвердили цю інформацію, заявивши, що в першу чергу турбуються про оборонні потреби США.
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