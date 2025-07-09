Трамп сделал новое заявление относительно приостановки поставок оружия Украине

Журналист напомнил Трампу, что президент США не был уверен в том, кто именно приказал остановить поставки оружия. Трамп в ответ заявил, что он "не думал" над этим вопросом.

"Ну, я не думал об этом, потому что сейчас мы рассматриваем Украину и боеприпасы. Но я не думал, я не углублялся в это", - сказал он.

Президент США добавил, что такое решение не могло быть принято без его ведома. Он бы "узнал первым".

"Я бы знал, если бы решение было принято. Я бы узнал первым. И я буду первым, кто узнает. На самом деле вероятнее всего, я бы отдал приказ, но я еще этого не сделал", - заявил Трамп.