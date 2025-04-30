Трамп зробив нову заяву наміри Путіна у війні з Україною

Американський президент продемонстрував зміну думки під час розмови з інтерв'юєром Террі Мораном у вівторок.

Відповідаючі на запитання, чи вважає він, що Путін хоче миру, Трамп сказав: "думаю, хоче".

Крім того, президент США висловися про применшення загарбницьких апетитів російського диктатора. Трамп приписує це у свої заслуги, а не тому, що путінська армія просто не в змозі окупувати усю територію України.

"Якби не я, я думаю, він (Путін, - ред.) хотів би захопити всю країну", - сказав американський лідер.

Разом з тим Трамп знову критично висловився на посилення обстрілів з боку РФ по мирних містах України.

"Скажу вам, я не був радий, коли побачив, як Путін запускає ракети по кількох містах", - розповів президент США.

Зміни риторики Трампа щодо Путіна

Нагадаємо, Дональд Трамп після вступу на другий президентський термін у своїх висловлюваннях неодноразово повторював про свої "добрі відносини" з російським диктатором. Та стверджував, що йому вдасться добитися з главою Кремля про припинення війни Росії проти України. Фіксувався також курс на дипломатичне зближення між Вашингтоном та Москвою.

Як відомо також, Штати за Трампа не погоджували надання Україні нової оборонної допомоги, й країна досі отримує пакети, які були схвалені минулим президентом США Джо Байденом.

Паралельно Трамп робив низку неоднозначних заяв щодо українського колеги Володимира Зеленського, якому закидав начебто не бажання завершувати війни. Як відомо також, Вашингтон за Трампа не погоджував надання Україні нової оборонної допомоги, Натомість на пропозицію Вашингтона про припинення вогню на 30-денний період дав згоду Київ, а не Москва, яка стала озвучувати серію різних умов.

Крім того, РФ посилила ракетно-дронові удари по цивільних об'єктах в містах України, які стали більш смертоноснішими для мирних громадян (як от нещодавні обстріли Кривого Рогу, Сум та Києва).

Після зустрічі Зеленського з Трампом у Ватикані на похороні Папи Римського у суботу президент США припустив, що Путін, можливо, водить його за ніс і не хоче закінчувати війну. Американський лідер також зазначив, що у Росії не було жодного приводу завдавати ракетних ударів по Києву 24 квітня. Крім того, він припустив, що Путін, можливо, водить його за ніс і не хоче закінчувати війну.

29 квітня Трамп допустив, що певні дії російського диктатора Путіна можуть схилити його на бік України.