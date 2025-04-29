Трамп допустив, що може змінити свою позицію у бік України через дії Путіна

Під час інтерв'ю The Atlantic головред Джеффрі Голдберг запитав у президента США, чи є щось, що міг би зробити Путін, що змусило б Трампа сказати: "Знаєте що? Тепер я на боці Зеленського".

"Не обов’язково на боці Зеленського, але на боці України - так. Так. Але не обов’язково на боці Зеленського. У мене були складнощі із Зеленським. Ви бачили це тут (під час візиту Зеленського до Білого дому 28 лютого - ред.)", - відповів Трамп.

Також Голдберг поцікавився у Трампа, чи бачить він ситуацію, в якій він надасть Україні більше зброї, щоб допомогти зберегти її територіальну цілісність.

"Це не обов’язково має бути зброя. Існує багато форм зброї. Це не обов’язково має бути зброя з кулями. Це може бути зброя у вигляді санкцій. Це може бути зброя у вигляді банківських механізмів. Це можуть бути багато інших видів зброї", - сказав президент США.

Трамп вкотре повторив свою тезу про те, що США нібито витратили на допомогу Україні "350 мільярдів доларів", а Європа "допомогла набагато менше".

"Побачимо, що буде протягом приблизно наступного тижня. Ми вже на фінішній прямій. І знову ж таки - це війна Байдена. Я не збираюся нести цей тягар - я не хочу, щоб мене з нею асоціювали. Це жахлива війна. Вона не мала статися", - додав очільник Білого дому.