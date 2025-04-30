Трамп сделал новое заявление о намерениях Путина в войне с Украиной

Американский президент продемонстрировал изменение мнения во время разговора с интервьюером Терри Мораном во вторник.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин хочет мира, Трамп сказал: "думаю, хочет".

Кроме того, президент США высказался о преуменьшении захватнических аппетитов российского диктатора. Трамп приписывает это в свои заслуги, а не потому, что путинская армия просто не в состоянии оккупировать всю территорию Украины.

"Если бы не я, я думаю, он (Путин, - ред.) хотел бы захватить всю страну", - сказал американский лидер.

Вместе с тем Трамп снова критически высказался на усиление обстрелов со стороны РФ по мирным городам Украины.

"Скажу вам, я не был рад, когда увидел, как Путин запускает ракеты по нескольким городам", - рассказал президент США.

Изменение риторики Трампа в отношении Путина

Напомним, Дональд Трамп после вступления на второй президентский срок в своих высказываниях неоднократно повторял о своих "хороших отношениях" с российским диктатором. И утверждал, что ему удастся добиться с главой Кремля о прекращении войны России против Украины. Фиксировался также курс на дипломатическое сближение между Вашингтоном и Москвой.

Как известно также, Штаты при Трампе не согласовывали предоставление Украине новой оборонной помощи, и страна до сих пор получает пакеты, которые были одобрены прошлым президентом США Джо Байденом.

Параллельно Трамп делал ряд неоднозначных заявлений в отношении украинского коллеги Владимира Зеленского, которого упрекал в якобы не желании завершать войны. Как известно также, Вашингтон при Трампе не согласовывал предоставление Украине новой оборонной помощи, зато на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30-дневный период дал согласие Киев, а не Москва, которая стала озвучивать серию различных условий.

Кроме того, РФ усилила ракетно-пушечные удары по гражданским объектам в городах Украины, которые стали более смертоносными для мирных граждан (такие как недавние обстрелы Кривого Рога, Сум и Киева).

После встречи Зеленского с Трампом в Ватикане на похоронах Папы Римского в субботу президент США предположил, что Путин, возможно, водит его за нос и не хочет заканчивать войну. Американский лидер также отметил, что у России не было никакого повода наносить ракетные удары по Киеву 24 апреля. Кроме того, он предположил, что Путин, возможно, водит его за нос и не хочет заканчивать войну.

29 апреля Трамп допустил, что определенные действия российского диктатора Путина могут склонить его на сторону Украины.