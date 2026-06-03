Трамп зробив неочікувану заяву щодо іранського лідера Хаменеї

Трамп заявив, що Моджтаба Хаменеї "абсолютно причетний" до процесу ухвалення рішень в Ірані, зокрема щодо можливого припинення війни.

За його словами, аятола користується значною повагою в країні після загибелі його батька, верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, та інших членів родини внаслідок ізраїльських авіаударів на початку війни.

"Вони дуже поважають його", - зазначив американський лідер.

Президент США також не виключив особистих контактів із Моджтабою Хаменеї.

"Я хотів би зустрітися з ним", - заявив Трамп.

Він додав, що відкритий до діалогу з представниками іранського керівництва.

"Я б із задоволенням зустрівся з усіма. Я хотів би зустрітися з ним, і, ймовірно, ми зустрінемося в якийсь момент, залежно від того, як все складеться", - наголосив Трамп.

Водночас він не уточнив, чи ведеться підготовка до можливих переговорів.

Що відомо про Моджтабу Хаменеї?

Нагадаємо, The New York Times раніше повідомляла, що аятола Моджтаба Хаменеї після ударів США та Ізраїлю перебуває в укритті під посиленою охороною. За даними видання, він зазнав поранень і проходить лікування, зокрема переніс операції на нозі та руці.

Також повідомлялося, що опіки обличчя та губ ускладнили його мовлення, через що він не записує публічних відео- чи аудіозвернень.