Трамп зробив неочікувану заяву щодо іранського лідера Хаменеї

Аятола Моджтаба Хаменеї залишається однією з найвпливовіших фігур в Ірані. Президент США Дональд Трамп зробив заяву, яка може свідчити про новий підхід Вашингтона до Тегерана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю американського президента New York Post.
Трамп заявив, що Моджтаба Хаменеї "абсолютно причетний" до процесу ухвалення рішень в Ірані, зокрема щодо можливого припинення війни.
За його словами, аятола користується значною повагою в країні після загибелі його батька, верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, та інших членів родини внаслідок ізраїльських авіаударів на початку війни.
"Вони дуже поважають його", - зазначив американський лідер.
Президент США також не виключив особистих контактів із Моджтабою Хаменеї.
"Я хотів би зустрітися з ним", - заявив Трамп.
Він додав, що відкритий до діалогу з представниками іранського керівництва.
"Я б із задоволенням зустрівся з усіма. Я хотів би зустрітися з ним, і, ймовірно, ми зустрінемося в якийсь момент, залежно від того, як все складеться", - наголосив Трамп.
Водночас він не уточнив, чи ведеться підготовка до можливих переговорів.
Нагадаємо, The New York Times раніше повідомляла, що аятола Моджтаба Хаменеї після ударів США та Ізраїлю перебуває в укритті під посиленою охороною. За даними видання, він зазнав поранень і проходить лікування, зокрема переніс операції на нозі та руці.
Також повідомлялося, що опіки обличчя та губ ускладнили його мовлення, через що він не записує публічних відео- чи аудіозвернень.
Водночас CNN із посиланням на американську розвідку писав, що попри проблеми зі здоров'ям Хаменеї може брати участь у формуванні переговорної стратегії Тегерана щодо США.
За оцінками спецслужб, новий верховний лідер Ірану здатний впливати на ключові рішення, хоча частина аналітиків вважає, що переговорним процесом можуть керувати й інші представники іранської еліти.