Трамп сделал неожиданное заявление об иранском лидере Хаменеи

Трамп заявил, что Моджтаба Хаменеи "абсолютно причастен" к процессу принятия решений в Иране, в частности относительно возможного прекращения войны.

По его словам, аятолла пользуется значительным уважением в стране после гибели его отца, верховного лидера Ирана Али Хаменеи, и других членов семьи в результате израильских авиаударов в начале войны.

"Они очень уважают его", - отметил американский лидер.

Президент США также не исключил личных контактов с Моджтабой Хаменеи.

"Я хотел бы встретиться с ним", - заявил Трамп.

Он добавил, что открыт к диалогу с представителями иранского руководства.

"Я бы с удовольствием встретился со всеми. Я хотел бы встретиться с ним, и, вероятно, мы встретимся в какой-то момент, в зависимости от того, как все сложится", - подчеркнул Трамп.

В то же время он не уточнил, ведется ли подготовка к возможным переговорам.

Что известно о Моджтабе Хаменеи?

Напомним, The New York Times ранее сообщала, что аятолла Моджтаба Хаменеи после ударов США и Израиля находится в укрытии под усиленной охраной. По данным издания, он получил ранения и проходит лечение, в частности перенес операции на ноге и руке.

Также сообщалось, что ожоги лица и губ затруднили его речь, из-за чего он не записывает публичных видео- или аудиообращений.