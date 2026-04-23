ЗМІ дізналися таємні деталі стану Моджтаби Хаменеї після удару США та Ізраїлю
ЗМІ з'ясували, куди зник Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї після ударів США та Ізраїлю по Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times.
Хаменеї в укритті
Хаменеї перебуває в укритті з 28 лютого після ударів американських та ізраїльських сил по комплексу, де він мешкав із сім'єю.
Унаслідок атаки загинули його батько, дружина і син. Доступ до нього залишається суворо обмеженим.
Медичний нагляд
Він перебуває під наглядом лікарів, які займаються лікуванням наслідків поранень.
З міркувань безпеки високопоставлені представники силових структур і чиновники не відвідують його.
У догляді беруть участь президент Масуд Пезешкіан, який також є кардіохірургом, і міністр охорони здоров'я Ірану.
Стан здоров'я
За даними іранських чиновників, Хаменеї зберігає ясність свідомості і продовжує брати участь в управлінні. Йому проводили операції на нозі, очікується протезування.
Рука поступово відновлюється після операції. Опіки обличчя і губ ускладнюють мову, у майбутньому знадобиться пластична операція. Відео- та аудіозвернення він не записує.
Управління та зв'язок
Офіційні заяви публікуються через державні канали.
Передача інформації йде через кур'єрів, які доставляють документи в запечатаних конвертах.
Відповідні розпорядження повертаються тим самим шляхом. Частина рішень передана військовим структурам.
Моджтаба Хаменеї та баланс влади
На тлі політичних процесів посилюється вплив військових, а також обговорюється участь Моджтаби Хаменеї у формальному ухваленні рішень.
При цьому повного контролю в нього немає, він здебільшого працює в рамках уже підготовлених рішень.
Нагадуємо, що Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває в несвідомому стані та проходить лікування від важкого захворювання в місті Кум, у зв'язку з чим він не здатний виконувати управлінські функції і фактично не бере участі в керівництві країною.
Зазначимо, що в разі якщо США припинять конфлікт з Іраном без досягнення чітких домовленостей, позиції Тегерана можуть посилитися, зокрема у сфері впливу на енергетичні потоки на Близькому Сході.