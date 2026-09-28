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Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився пригальмувати з ударами по НПЗ РФ

02:28 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився пригальмувати з ударами по НПЗ РФ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив Володимира Зеленського "пригальмувати" з ударами по нафтопереробних заводах Росії. За версією Трампа, український президент нібито відповів, що "ймовірно, так і зроблять".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Дональда Трампа журналістам.

"Велика проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають. Це не стільки близькосхідна проблема, скільки проблема Росії - через те, що Україна і Росія воюють одна з одною, і Україна підриває дизельні НПЗ у Росії, тому що вони переробляють багато нафти. Тож ця ситуація дійсно цікава. І я говорив із президентом Зеленським, я сказав: "Вам потрібно пригальмувати з НПЗ"", - заявив американський президент.

Журналісти запитали, що ж відповів президент України. За словами Трампа, Зеленський сказав: "Ну, ми, ймовірно, так і зробимо".

Варто зауважити: ця репліка Зеленського відома лише зі слів самого Трампа - жодного прямого підтвердження від українського президента чи його офісу наразі немає.

Трамп пояснив своє прохання тим, що удари по російських НПЗ можуть створити "світову проблему". Він додав, що Зеленський "може займатись й іншими справами".

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб вже заявляв, що Трамп подвоїв зусилля для завершення війни в Україні - за його словами, американська команда робить дедалі більше для якнайшвидшого завершення війни Росії проти України.

Раніше РБК-Україна також розповідало, що Трамп звернувся з публічним закликом до Зеленського та Путіна поїхати на переговори.

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