Трамп може заборонити експорт дизеля зі США на 90 днів, - Politico

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає 90-денну заборону на експорт дизеля, щоб стримати зростання цін на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними Politico, Трамп може оголосити про 90-денну заборону вже до кінця тижня. Водночас джерела видання зазначають, що рішення ще може змінитися.

За словами радника Трампа з питань енергетики, днем раніше Райт провів серію телефонних розмов із керівниками енергетичних компаній, повідомивши їм, що найближчими днями, ймовірно, буде введено 90-денну заборону.

Паралельно в адміністрації розглядають альтернативу повній забороні. Райт припустив, що може з'явитися "добровільний" план, який передбачатиме вилучення частини дизеля зі світового ринку.

Остаточного рішення щодо обмеження експорту дизеля наразі немає.

Чому Трамп розглядає заборону

Ціни на дизель у США різко зросли. За даними AAA, у середу середня ціна галона становила 6,52 долара. Це на 91 цент більше, ніж місяць тому, і на 2,83 долара вище, ніж рік тому.

На зростання цін вплинули, зокрема, війна адміністрації Трампа з Іраном та українські атаки на російські нафтопереробні заводи.

Високі ціни на енергоносії стали проблемою для республіканців напередодні проміжних виборів. За даними Politico, представники партії зі штатів, де важливу роль відіграє сільське господарство, вимагали від адміністрації вжити заходів для здешевлення пального.

Потенційна заборона стала предметом суперечок не лише серед політиків, а й усередині самої адміністрації.

Чому проти виступають нафтовики

Представники нафтової галузі попереджають, що заборона може дати лише короткостроковий ефект.

Спочатку паливо, яке планували експортувати до Європи чи Азії, залишатиметься на американському ринку. Це збільшить внутрішню пропозицію та може знизити ціни на дизель у деяких регіонах.

Однак згодом нафтопереробні заводи можуть скоротити виробництво через втрату великого експортного ринку. У результаті можуть подорожчати не лише дизель, а й бензин та авіаційне паливо.

Проти повної заборони, за даними Politico, виступили міністр енергетики Кріс Райт, міністр фінансів Скотт Бессент та міністр внутрішніх справ Даг Бургум.

Райт публічно розкритикував цю ідею.

"Такий грубий захід, як заборона експорту дизельного палива, точно не спрацює", - заявив він.

За словами міністра, американські нафтопереробні заводи одночасно виробляють дизель, бензин та авіаційне паливо. Якщо експорт дизеля зупинити, підприємствам може не вистачити місця для його зберігання, через що вони скоротять переробку нафти.