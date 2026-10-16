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Трамп знову заявив, що очікує Путіна на G20 у Майамі

23:35 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Путін та Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що був би дуже рада, якби російський диктатор Володимир Путін приїхав цього року на саміт G20 до Майамі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи будуть на майбутній зустрічі G20 російські представники і, зокрема, Володимир Путін. У відповідь американський лідер заявив таке:

"Я був би дуже радий бачити Путіна на саміті G20. Не знаю, чи приїде він", - сказав голова Білого дому.

Зазначимо, що саміт G20 запланований на 14 та 15 грудня у Майамі.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, навесні 2026 року Дональд Трамп заявив, що не запрошував Володимира Путіна на G20. Однак він підкреслив, що такий візит був би корисним.

При цьому вже у вересні держсекретар Марко Рубіо сказав, що США запросили Путіна на G20. Незабаром речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва вітає це рішення і питання буде розглянуте через дипломатичні канали.

На цьому тлі нещодавно група з 14 сенаторів від обох партій закликала Трампа скасувати запрошення. Вони наголосили, що запрошення легітимізує напад Росії на Україну.

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Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиДональд Трамп