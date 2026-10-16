Трамп вновь заявил, что ожидает Путина на G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы очень рада если бы российский диктатор Владимир Путин приехал в этом году на саммит G20 в Майами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
Во время общения с прессой у Трампа спросили, будут ли на предстоящей встрече G20 российские представители и, в частности, Владимир Путин. В ответ американский лидер заявил следующее:
"Я был бы очень рад видеть Путина на саммите G20. Не знаю, приедет ли он", - сказал глава Белого дома.
Отметим, что саммит G20 запланирован на 14 и 15 декабря в Майами.
Напомним, весной 2026 года Дональд Трамп заявил, что не приглашал Владимира Путина на G20. Однако он подчеркнул, что такой визит был бы полезен.
При этом уже в сентября госсекретарь Марко Рубио сказал, что США пригласили Путина на G20. Вскоре спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует это решение и вопрос будет рассмотрен через дипломатические каналы.
На этом фоне недавно группа из 14 сенаторов от обеих партий призвала Трампа отменить приглашение. Они подчеркнули, что приглашение легитимизирует нападение России на Украину.