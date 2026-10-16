Трамп вновь заявил, что ожидает Путина на G20 в Майами

Во время общения с прессой у Трампа спросили, будут ли на предстоящей встрече G20 российские представители и, в частности, Владимир Путин. В ответ американский лидер заявил следующее:

"Я был бы очень рад видеть Путина на саммите G20. Не знаю, приедет ли он", - сказал глава Белого дома.

Отметим, что саммит G20 запланирован на 14 и 15 декабря в Майами.