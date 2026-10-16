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Трамп знову заявив, що очікує Путіна на G20 у Майамі

23:35 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Едуард Ткач
Трамп знову заявив, що очікує Путіна на G20 у Майамі Фото: Володимир Путін та Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що був би дуже рада, якби російський диктатор Володимир Путін приїхав цього року на саміт G20 до Майамі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи будуть на майбутній зустрічі G20 російські представники і, зокрема, Володимир Путін. У відповідь американський лідер заявив таке:

"Я був би дуже радий бачити Путіна на саміті G20. Не знаю, чи приїде він", - сказав голова Білого дому.

Зазначимо, що саміт G20 запланований на 14 та 15 грудня у Майамі.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, навесні 2026 року Дональд Трамп заявив, що не запрошував Володимира Путіна на G20. Однак він підкреслив, що такий візит був би корисним.

При цьому вже у вересні держсекретар Марко Рубіо сказав, що США запросили Путіна на G20. Незабаром речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва вітає це рішення і питання буде розглянуте через дипломатичні канали.

На цьому тлі нещодавно група з 14 сенаторів від обох партій закликала Трампа скасувати запрошення. Вони наголосили, що запрошення легітимізує напад Росії на Україну.

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