Трамп знову заявив, що очікує Путіна на G20 у Майамі

Президент США Дональд Трамп заявив, що був би дуже рада, якби російський диктатор Володимир Путін приїхав цього року на саміт G20 до Майамі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи будуть на майбутній зустрічі G20 російські представники і, зокрема, Володимир Путін. У відповідь американський лідер заявив таке:

"Я був би дуже радий бачити Путіна на саміті G20. Не знаю, чи приїде він", - сказав голова Білого дому.

Зазначимо, що саміт G20 запланований на 14 та 15 грудня у Майамі.