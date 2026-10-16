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Трамп вновь заявил, что ожидает Путина на G20 в Майами

23:35 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Трамп вновь заявил, что ожидает Путина на G20 в Майами Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы очень рада если бы российский диктатор Владимир Путин приехал в этом году на саммит G20 в Майами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Во время общения с прессой у Трампа спросили, будут ли на предстоящей встрече G20 российские представители и, в частности, Владимир Путин. В ответ американский лидер заявил следующее:

"Я был бы очень рад видеть Путина на саммите G20. Не знаю, приедет ли он", - сказал глава Белого дома.

Отметим, что саммит G20 запланирован на 14 и 15 декабря в Майами.

Что еще важно знать

Напомним, весной 2026 года Дональд Трамп заявил, что не приглашал Владимира Путина на G20. Однако он подчеркнул, что такой визит был бы полезен.

При этом уже в сентября госсекретарь Марко Рубио сказал, что США пригласили Путина на G20. Вскоре спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует это решение и вопрос будет рассмотрен через дипломатические каналы.

На этом фоне недавно группа из 14 сенаторов от обеих партий призвала Трампа отменить приглашение. Они подчеркнули, что приглашение легитимизирует нападение России на Украину.

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