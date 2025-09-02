Трамп знову заявив, що дуже розчарований Путіним

Президент США Дональд Трамп "дуже розчарований" російським диктатором Володимиром Путіним, який досі не погодився на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, а лише посилив атаки по Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це американський лідер заявив в інтерв'ю CNN.
"Я дуже розчарований у ньому. Ми з ним завжди мали чудові стосунки. Я дуже розчарований. Тисячі людей гинуть. Це не американці гинуть, а росіяни та українці. І їх тисячі. І це війна, яка не має сенсу", - сказав Трамп.
Він вкотре повторив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом США.
"І ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України. Це допомагає людям жити. Щотижня гине 7000 людей, переважно солдати. Якщо я можу допомогти цьому запобігти, то вважаю, що маю обов'язок це зробити", - додав президент США.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Росія зіткнеться із дуже серйозними наслідками, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Варто зазначити, що дедлайн, який Трамп встановив для Путіна щодо зустрічі із Зеленським, закінчився 1 вересня.
Однак російський диктатор так і не погодився на зустріч з українським президентом. Навпаки, Росія посилила дронові атаки на Україну.
Тим часом Путін під час візиту до Китаю заявив, що у Росії нібито "не було ніколи, немає і не буде бажання на будь-кого нападати".
Водночас, за словами Зеленського, російські війська накопичують сили на деяких ділянках фронту.