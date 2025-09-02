Трамп знову заявив, що дуже розчарований Путіним

"Я дуже розчарований у ньому. Ми з ним завжди мали чудові стосунки. Я дуже розчарований. Тисячі людей гинуть. Це не американці гинуть, а росіяни та українці. І їх тисячі. І це війна, яка не має сенсу", - сказав Трамп.

Він вкотре повторив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом США.

"І ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України. Це допомагає людям жити. Щотижня гине 7000 людей, переважно солдати. Якщо я можу допомогти цьому запобігти, то вважаю, що маю обов'язок це зробити", - додав президент США.