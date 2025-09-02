RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп снова заявил, что очень разочарован Путиным

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп "очень разочарован" российским диктатором Владимиром Путиным, который до сих пор не согласился на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, а лишь усилил атаки по Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил в интервью CNN.

"Я очень разочарован в нем. Мы с ним всегда имели прекрасные отношения. Я очень разочарован. Тысячи людей гибнут. Это не американцы гибнут, а русские и украинцы. И их тысячи. И это война, которая не имеет смысла", - сказал Трамп.

Он в очередной раз повторил, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом США.

"И мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это помогает людям жить. Каждую неделю погибает 7000 человек, в основном солдаты. Если я могу помочь это предотвратить, то считаю, что имею обязанность это сделать", - добавил президент США.

 

Дедлайн Трампа для Путина

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия столкнется с очень серьезными последствиями, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что дедлайн, который Трамп установил для Путина по встрече с Зеленским, закончился 1 сентября.

Однако российский диктатор так и не согласился на встречу с украинским президентом. Наоборот, Россия усилила дроновые атаки на Украину.

Тем временем Путин во время визита в Китай заявил, что у России якобы "не было никогда, нет и не будет желания на кого-либо нападать".

В то же время, по словам Зеленского, российские войска накапливают силы на некоторых участках фронта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиВладимир ПутинВойна в Украине