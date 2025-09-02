Путін у Китаї розповідає байки, а РФ накопичує сили на фронті: заява Зеленського

Російський диктатор Володимир Путін у Китаї розповідає байки, що начебто він не винний у війні проти України. Водночас війська РФ накопичують сили на деяких ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав декілька доповідей від військових. Зокрема, від командувача Повітряних сил щодо збиття дронів.

"Нахабність росіян стає все більшою - вони все частіше вдень атакують Україну десятками ударних дронів. У ніч на сьогодні було 150 дронів, ранок - ще більш як 50, увечері - ще десятки, і більшість із них - "Шахеди", - сказав президент.

Він наголосив, що фактично групи ворожих дронів в українському небі - акомпанемент російським заявам із Китаю.

За словами Зеленського, це відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни.

Президент також зазначив, що вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну.

"Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки, начебто він у війні не винний. Наче його хтось завжди "примушує" воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту", - додав Зеленський.

Однак, за його словами, до миру Путін ніяк примушуватися не хоче.

"Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати зокрема асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї нахабності", - наголосив президент.