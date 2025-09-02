Путін брехливою заявою в Пекіні заперечив агресію Росії
Диктатор Володимир Путін сказав, що у Росії нібито "не було ніколи, немає і не буде бажання на будь-кого нападати".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора, яку цитують росЗМІ.
З відповідною заявою глава Кремля виступив на зустрічі з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо. Диктатор видав порцію абсурдних заяв про "мирну" Росію.
"Будь-яка людина зі здоровим глуздом прекрасно розуміє, що Росія не збирається нападати на кого-небудь", - цинічно стверджує диктатор.
Також він назвав причиною війни те, що "Москва була змушена захищати людей, які пов’язують свою долю з Росією".
"РФ ніколи не заперечувала проти членства України в ЄС, а НАТО - це інше питання", - додав диктатор.
Варто нагадати, що за останньою інформацією Офісу Верховного комісара ООН станом на 21 лютого 2025 року, з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року в Україні було зафіксовано понад 12 654 загиблих цивільних осіб та понад 29 392 поранених.
Наприклад, у липні 2025 року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні досягла трирічного максимуму. За місяць загинуло майже 300 людей.
Крім того, системні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України відбулися 10 жовтня 2022 року. Це був перший масований ракетний обстріл, спрямований на енергосистему країни.
В матеріалі РБК-Україна читайте про гібридні форми агресії Кремля, які він застосовує вже сьогодні. І чи є ризик вторгнення РФ в країни Балтії.