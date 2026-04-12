Швеція затримала балкер, що прямував з Росії

14:12 12.04.2026 Нд
Чому шведська влада вирішила негайно втрутитися в рух судна?
Марія Науменко
Швеція затримала балкер, що прямував з Росії

Шведські правоохоронці затримали балкер, що прямував з Росії, після того як зафіксували скидання відходів у Балтійському морі. Наразі триває розслідування можливого порушення екологічного законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву берегової охорони Швеції.

Читайте також: Немає доказів: Швеція відпустила затриманий танкер тіньового флоту РФ

Під час патрулювання Балтійського моря літак шведської берегової охорони зафіксував, що судно Hui Yuan під прапором Панами скидало у воду залишки вугілля. Такі дії розцінюються як порушення Кодексу про охорону навколишнього середовища.

За дорученням прокуратури екіпаж судна KBV 003 провів огляд балкера поблизу міста Істад на півдні Швеції вранці 12 квітня.

"Судноплавна галузь повинна знати, що шведські органи влади тісно співпрацюють для підтримання порядку на морі. Ми діємо з метою підвищення безпеки на морі та захисту навколишнього середовища. Якщо є підозріле судно, ми втручаємося, виходячи з існуючих умов", - заявив заступник начальника оперативного управління берегової охорони Даніель Стенлінг.

Наразі розпочато попереднє розслідування. Прокурор ухвалив рішення про проведення слухання у справі щодо можливого порушення екологічних норм.

Судно Hui Yuan зареєстроване в Панамі та прямувало з Росії до іспанського міста Лас-Пальмас.

На початку квітня Швеція вже затримувала судно, пов’язане з Росією, через підозру у забрудненні Балтійського моря. Йдеться про підсанкційний танкер Flora 1, який 3 квітня поставили на стоянку біля Істада через можливий розлив нафти.

Втім, уже за два дні судно звільнили, оскільки доказів його причетності до інциденту не знайшли.

США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
Аналітика
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій