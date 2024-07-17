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Трамп знову вихвалявся "добрими" відносинами з Путіним та засудив введення санкцій

Фото: Володимир Путін, диктатор Росії та Дональд Трамп, кандидат у президенти США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп вкотре вихвалявся "добрими" відносинами з диктатором Росії Володимиром Путіним. Впевнений, що за його правління терористи не вдались би до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на республіканця в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми з Путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки… Він би ніколи не поліз в Україну. Я казав: "Ніколи, ніколи не лізь в Україну", - заявив республіканець. 

Зокрема він звинуватив чинного голову Білого дому Джо Байдена у безпековій ситуації у світі, яка, як він вважає, може "завершитись Третьою світовою війною". За його словами, при його правлінні нібито не було жодних війн, окрім з ІДІЛ. 

 У тому ж числі він висловив невдоволення введенням санкційних обмежень та заявив: "те, що ми робимо із санкціями, - ми відштовхуємо всіх від себе".

Трамп звинуватив Байдена й у тому, що останній нібито посприяв об'єднанню Росії та Китаю з Іраном і Північною Кореєю. 

Республіканець також переконаний що Тайвань нібито повинна платити Штатами за оборону. 

"Тайвань нічого нам не дає. Тайвань розташований за 9500 миль від США і за 68 миль від Китаю", - додав він. 

Вибори в США 

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Основними претендентами на посаду президента стануть:

  • Джо Байден, який представляє Демократичну партію;
  • Дональд Трамп, кандидат від Республіканської партії.

Нещодавно в США відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом. ЗМІ відзначили, що під час обговорень Байден виглядав тихо і невпевнено, його аргументація була слабкою.

Після закінчення дебатів Байден на деякий час засумнівався у своїй участі у виборах. Однак, за наполяганням своєї родини, він вирішив продовжити боротьбу за посаду президента.

 

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