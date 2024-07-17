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Трамп снова хвастался "добрыми" отношениями с Путиным и осудил введение санкций

Фото: Владимир Путин, диктатор России и Дональд Трамп, кандидат в президенты США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в очередной раз хвастался "хорошими" отношениями с диктатором России Владимиром Путиным. Уверен, что при его правлении террористы не прибегли бы к полномасштабному вторжению в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на республиканца в интервью Bloomberg.

"Мы с Путиным очень хорошо ладили, у нас были хорошие отношения... Он бы никогда не полез в Украину. Я говорил: "Никогда, никогда не лезь в Украину", - заявил республиканец. 

В частности он обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в ситуации безопасности в мире, которая, как он считает, может "завершиться Третьей мировой войной". По его словам, при его правлении якобы не было никаких войн, кроме с ИГИЛ. 

 В том же числе он выразил недовольство введением санкционных ограничений и заявил: "то, что мы делаем с санкциями, - мы отталкиваем всех от себя".

Трамп обвинил Байдена и в том, что последний якобы поспособствовал объединению России и Китая с Ираном и Северной Кореей. 

Республиканец также убежден, что Тайвань якобы должна платить Штатами за оборону. 

"Тайвань ничего нам не дает. Тайвань расположен в 9500 милях от США и в 68 милях от Китая", - добавил он. 

Выборы в США

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Основными претендентами на пост президента станут:

  • Джо Байден, который представляет Демократическую партию;
  • Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии.

Недавно в США состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом. СМИ отметили, что во время обсуждений Байден выглядел тихо и неуверенно, его аргументация была слабой.

После окончания дебатов Байден на некоторое время усомнился в своем участии в выборах. Однако, по настоянию своей семьи, он решил продолжить борьбу за пост президента.

 

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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки