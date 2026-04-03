Трамп снова "поднял" цены на нефть: эксперты рассказали, что ждать в будущем

Так, фьючерсы на сырую нефть Brent закрылись на 7,87 доллара, или 7,78%, выше, и достигли 109,03 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую сырую нефть West Texas Intermediate выросли на 11,42 доллара, или 11,41%, до 111,54 доллара за баррель, зафиксировав наибольший абсолютный рост цен с 2020 года.

Оба контрольных показателя остались ниже максимумов около 120 долларов за баррель, которые были достигнуты ранее во время конфликта.

Трамп ранее заявил, что военные операции против Ирана будут усилены, но не уточнил сроки прекращения боевых действий. Он также не привел никаких подробностей относительно каких-либо шагов, которые могут привести к повторному открытию Ормузского пролива.

"Если нефтяная инфраструктура Ирана находится под угрозой, то в случае ударов по ней восстановление потоков нефти в регионе, похоже, задержится", - сказал старший вице-президент по торговле BOK Financial Деннис Кисслер.

Цена на нефть WTI, которая обычно торгуется ниже Brent, была почти на 3 доллара выше Brent, поскольку контракт на американский рынок торговался с поставками в мае, тогда как контракт на Brent - с поставками в июне. Премия WTI к мировому бенчмарку была самой высокой за год.

Что ждет рынки в будущем

"Рынок ожидает, что если Ормузский пролив откроется через пару недель, эта премия за риск немедленно снизится", - сказал партнер Again Capital Джон Килдафф.

Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан заявила, что быстрое "урегулирование войны" может означать, что экономическое влияние последствий может быть весьма умеренным.

Она также подчеркнула, что цены на нефть марки Brent могут достичь в среднем 95 долларов за баррель в базовом сценарии и 130 долларов за баррель в худшем сценарии во второй половине года, тогда как цены на нефть могут вырасти до 120-130 долларов за баррель в ближайшей перспективе.