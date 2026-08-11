Трамп знайшов "винного" у скороченні запасів зброї США: "Він віддав Україні все"
Колишній президент США Джо Байден та його політика щодо підтримки України призвели до скорочення запасів американського озброєння.
З таким звинуваченням виступив чинний глава Білого дому Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Real America's Voice.
Американський лідер почав запевняти, що причиною скорочення запасів американського озброєння стало саме рішення Байдена передати Україні зброю на 300 мільярдів доларів.
"З боєприпасами у нас усе гаразд. Ми змушені мати з цим справу, але у нас усе гаразд. Але причина, через яку їх могло стати менше, - а ми виробляємо їх як божевільні - полягає в тому, що він (Байден - ред.) передав Україні озброєння на 300 млрд доларів. Він віддав їм усе. Вони ніколи про це не згадують. Їм ніколи не подобається про це згадувати", - поскаржився очільник Білого дому.
Окрім того, він вкотре нагадав, що американська зброя досі надходить ЗСУ, однак більше не безплатно. Її у США купує Європейський Союз.
"У них є гроші, і вони платять за найвищою ціною. Вони платять повну вартість. Я не хочу говорити "за найвищою ціною", тому що, знаєте, я не прагну встановлювати найвищу ціну", - підсумував Трамп.
Що відомо про скорочення озброєння США
Нещодавно американські ЗМІ почали публікувати матеріали про конфлікт між Трампом та очільником Пентагону Пітом Гегсетом.
Медіа писали, що президент США добивається від міністра оборони пояснень щодо різкого скорочення боєприпасів на тлі війни на Близькому Сході.
Однак очільник Білого дому заперечив ці дані журналістів та запевнив, що задоволений роботою Гегсета.
Сам глава Пентагону заявив, що Штати витратили на війну з Іраном 37,5 млрд. доларів.
За даними ЗМІ, американські військові вже використали майже 80% основних ракет-перехоплювачів для систем ППО.
Зокрема, бойові дії призвели до значного скорочення запасів ракет для комплексів THAAD і Patriot. Це змусило американських воєначальників попередити про критично низький рівень запасів боєприпасів у Пентагоні.
Нестача ракет-перехоплювачів безпосередньо позначилася на плануванні подальших військових операцій та ухваленні рішень щодо можливих нових ударів по Ірану.