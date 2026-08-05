США вичерпали у війні з Іраном майже 80% основних ракет-перехоплювачів для ППО, - CNN

Армія США витратила майже 80% своїх ракет-перехоплювачів для ключової системи ППО, тоді як американські воєначальники попереджають, що запаси боєприпасів у Пентагоні "небезпечно низькі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Згідно із матеріалом, запаси ключових ракет для систем ППО особливо сильно скоротилися під час війни з Іраном.

За словами двох джерел, з початку війни американські війська витратили майже 4/5 своїх ракет THAAD порівняно з довоєнними показниками (що раніше не повідомлялося). Крім того, армія витратила близько половини ракет-перехоплювачів Patriot для систем ППО з такою самою назвою.

За оцінками Центру стратегічних та міжнародних досліджень, до початку війни з Іраном США мали приблизно 2200 ракет Patriot та 452 ракети THAAD.

Видання пише, що союзники з Перської затоки висловили стурбованість з приводу того, що нестача ракет до ППО може вплинути на їхню здатність відбити потенційний удар у відповідь Ірану, якщо президент США Дональд вирішить ескалувати конфлікт.

Декілька офіційних осіб розповіли CNN, що низка цих країн покладаються на системи ППО США і визнали, що брак запасів може ускладнити їхню власну здатність перехоплювати іранські ракетні та безпілотні атаки, особливо якщо вони будуть спрямовані у відповідь на будь-яку ескалацію з боку США.

Питання запасу озброєнь зупинило Трампа здійснити атаку

У матеріалі видання сказано, що питання про запаси озброєнь знову спливло перед рішенням президента США Дональда Трампа про відміну нових ударів по Ірану, які він планував минулими вихідними.

Це як мінімум другий випадок за останні тижні, коли високопосадовці Трампа висловили стурбованість з приводу скорочення кількості ключових американських боєприпасів у ході обговорень потенційної ескалації конфлікту з Іраном.