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Трамп нашел "виновного" в сокращении запасов оружия США: "Он отдал Украине все"

12:11 11.08.2026 Вт
2 мин
Глава Белого дома фактически признал проблемы с боеприпасами
aimg Юлия Капитонова
Трамп нашел "виновного" в сокращении запасов оружия США: "Он отдал Украине все" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Бывший президент США Джо Байден и его политика поддержки Украины привели к сокращению запасов американского вооружения.

С таким обвинением выступил действующий глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Real America's Voice.

Американский лидер начал уверять, что причиной сокращения запасов американского вооружения стало решение Байдена передать Украине оружие на 300 миллиардов долларов.

"С боеприпасами у нас все в порядке. Мы вынуждены иметь с этим дело, но у нас все в порядке. Но причина, по которой их могло стать меньше, - а мы производим их как сумасшедшие - заключается в том, что он (Байден - ред.) передал Украине вооружение на 300 млрд долларов. Он отдал им все. Они никогда об этом не упоминают", - заявил глава Белого дома.

Кроме того, он еще раз напомнил, что американское оружие до сих пор поступает ВСУ, однако больше не бесплатно. Его у США покупает Европейский Союз.

"У них есть деньги, и они платят по самой высокой цене. Они платят полную стоимость. Я не хочу говорить "по самой высокой цене", потому что, знаете, я не хочу устанавливать "самую высокую цену", - подытожил Трамп.

Что известно о сокращении вооружения США

Недавно американские СМИ начали публиковать материалы о конфликте между Трампом и главой Пентагона Питом Хегсетом.

Медиа писали, что президент США добивается от министра обороны объяснений по поводу резкого сокращения боеприпасов на фоне войны на Ближнем Востоке.

Однако глава Белого дома отрицает эти данные журналистов. Он заверил, что доволен работой Хегсета.

Сам глава Пентагона заявил, что Штаты потратили на войну с Ираном 37,5 млрд долларов.

По данным СМИ, американские военные уже использовали почти 80% основных ракет-перехватчиков для систем ПВО.

В частности, боевые действия привели к значительному сокращению запасов ракет для комплексов THAAD и Patriot. Это вынудило американских военачальников предупредить о критически низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

Нехватка ракет-перехватчиков напрямую сказалась на планировании дальнейших военных операций и принятии решений по возможным новым ударам по Ирану.

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