Трамп нашел "виновного" в сокращении запасов оружия США: "Он отдал Украине все"

Американский лидер начал уверять, что причиной сокращения запасов американского вооружения стало решение Байдена передать Украине оружие на 300 миллиардов долларов.

"С боеприпасами у нас все в порядке. Мы вынуждены иметь с этим дело, но у нас все в порядке. Но причина, по которой их могло стать меньше, - а мы производим их как сумасшедшие - заключается в том, что он (Байден - ред.) передал Украине вооружение на 300 млрд долларов. Он отдал им все. Они никогда об этом не упоминают", - заявил глава Белого дома.

Кроме того, он еще раз напомнил, что американское оружие до сих пор поступает ВСУ, однако больше не бесплатно. Его у США покупает Европейский Союз.

"У них есть деньги, и они платят по самой высокой цене. Они платят полную стоимость. Я не хочу говорить "по самой высокой цене", потому что, знаете, я не хочу устанавливать "самую высокую цену", - подытожил Трамп.