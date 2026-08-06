Трамп різко відреагував на чутки про конфлікт з Гегсетом

Президент США Дональд Трамп спростував чутки про конфлікт із главою Пентагону Пітом Гегсетом та заявив, що задоволений його роботою.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив америконський лідер у своєму дописі у Truth Social .

Підтримка Гегсета та критичні заяви Трампа

Президент США публічно підтримав Піта Хегсета, запевнивши, що той користується великою повагою серед військових та досяг значних результатів на посаді.

Серед успіхів очільника Пентагону Трамп назвав позбавлення від програм DEI та зростання набору до армії до історичних показників.

Поширені у ЗМІ деталі Трамп назвав вигадкою та звинуватив журналістів у заангажованості.

"Фейкові новини, як завжди, поширюють неправдиві та абсолютно необґрунтовані чутки. Цей слух був розпущений The Washington Post - одним із найгірших ЗМІ, незважаючи на те, що ми сказали їм, що їхня історія - це повністю брехня", - заявив він.

Він також додав, що вважає подібні публікації преси держзрадою.

Контекст дій США

Коментуючи загальну діяльність своєї адміністрації у військовій сфері та безпеці, Трамп згадав про проведення успішних операцій на міжнародній арені.

"Все було надзвичайно, включаючи нашу атаку на Венесуелу, результат якої було досягнуто менш ніж за один день, що дозволило притягнути до відповідальності Ніколаса Мадуро! Так само, Іран, де країну було знищено з метою не дозволити їй ніколи мати ядерну зброю, йде дуже добре!", - підкреслив Трамп.