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Трамп різко відреагував на чутки про конфлікт з Гегсетом

21:40 06.08.2026 Чт
2 хв
Чутки про напругу Трамп назвав повною брехнею
aimg Сергій Козачук
Трамп різко відреагував на чутки про конфлікт з Гегсетом Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп спростував чутки про конфлікт із главою Пентагону Пітом Гегсетом та заявив, що задоволений його роботою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив америконський лідер у своєму дописі у Truth Social.

Підтримка Гегсета та критичні заяви Трампа

Президент США публічно підтримав Піта Хегсета, запевнивши, що той користується великою повагою серед військових та досяг значних результатів на посаді.

Серед успіхів очільника Пентагону Трамп назвав позбавлення від програм DEI та зростання набору до армії до історичних показників.

Поширені у ЗМІ деталі Трамп назвав вигадкою та звинуватив журналістів у заангажованості.

"Фейкові новини, як завжди, поширюють неправдиві та абсолютно необґрунтовані чутки. Цей слух був розпущений The Washington Post - одним із найгірших ЗМІ, незважаючи на те, що ми сказали їм, що їхня історія - це повністю брехня", - заявив він.

Він також додав, що вважає подібні публікації преси держзрадою.

Контекст дій США

Коментуючи загальну діяльність своєї адміністрації у військовій сфері та безпеці, Трамп згадав про проведення успішних операцій на міжнародній арені.

"Все було надзвичайно, включаючи нашу атаку на Венесуелу, результат якої було досягнуто менш ніж за один день, що дозволило притягнути до відповідальності Ніколаса Мадуро! Так само, Іран, де країну було знищено з метою не дозволити їй ніколи мати ядерну зброю, йде дуже добре!", - підкреслив Трамп.

Дефіцит ракет у США та конфлікт у Пентагоні

Нагадаємо, що на тлі масштабних бойових дій з Іраном американська армія зіткнулася із серйозним виснаженням військових арсеналів.

За даними ЗМІ, сили США вичерпали майже 80% основних ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.

Зокрема, бойові дії суттєво скоротили запаси ракет для комплексів THAAD та Patriot, що змусило американських воєначальників заявити про небезпечно низький рівень боєприпасів у Пентагоні.

Брак ракет-перехоплювачів безпосередньо вплинув на подальше планування військових операцій та ухвалення рішень щодо нових ударів по Ірану.

ЗМІ також повідомляли, що гостра дефіцитна ситуація спричинила напругу в керівництві країни - між Дональдом Трампом та Пітом Гегсетом виник конфлікт через дефіцит ракет у США. Президент висловив розчарування та вимагав пояснень, чому його ввели в оману щодо реального стану боєприпасів.

Через кризу воєначальники попереджають про ризики для оборонно-промислового комплексу, адже США вичерпали у війні з Іраном майже 80% основних ракет-перехоплювачів для ППО.

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Дональд Трамп Піт Гегсет Сполучені Штати Америки Пентагон
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